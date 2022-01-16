Федеральный суд Австралии вновь отложил рассмотрение апелляции Джоковича

Федеральный суд Австралии в воскресенье, 19 декабря, вновь отложил рассмотрение апелляции первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Об этом сообщает The Age.

Как сообщил главный из трех судей, рассматривающих дело теннисиста, Джеймс Олсоп в ходе заседания, проходившего в онлайн-режиме, вердикт будет вынесен в воскресенье вечером или в понедельник утром.

14 января министр по вопросам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу 34-летнего серба. Адвокаты Джоковича подали апелляцию, дело должно было быть рассмотрено в субботу в федеральном суде страны, однако было отложено на 16 января. Джоковичу грозит депортация и запрет на въезд в Австралию на три года.

В документах переданных Хоуком суду, отмечается, что присутствие спортсмена в стране будет представлять «угрозу как для общественного здравоохранения, так и для общественного порядка», поскольку Джокович не раз «публично заявлял о своем нежелании делать прививку и демонстрировал очевидное пренебрежение основными правилами поведения (во время пандемии COVID-19. — Ред.), такими как изоляция после положительного результата теста». Министр также подчеркнул, что присутствие Джоковича в Австралии может привести «к усилению влияния групп, настроенных против вакцинации», и, соответственно, спровоцировать «гражданские волнения и беспорядки».

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сербский спортсмен пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Джокович несколько дней содержался в иммиграционном изоляторе в Мельбурне после аннулирования его визы. Спортсмена освободили 10 января по решению суда, который счел аннулирование визы необоснованным. Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответ на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.