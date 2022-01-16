Адвокат Сиддики опровергла ее причастность к захвату синагоги в Техасе

Аафия Сиддики «абсолютно непричастна» к ситуации с заложниками в синагоге Колливилля, заявила ее адвокат Марва Элбиялли CNN в субботу, 15 января.

«Она не хочет, чтобы какое-либо насилие совершалось против кого-либо, особенно от ее имени. Совершенно точно, это не имеет никакого отношения к доктору Сиддики или ее семье. Я в ужасе от того, что происходит. Ужасно видеть, как ее имя запятнано», — сказала по телефону Элбиялли.

В официальном заявлении от лица Сиддики ее адвокат заявила о решительном осуждении захвата заложников и призыве к захватчику освободить людей и сдаться властям.

«Мы хотим убедиться, что преступник не является братом доктора Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, его действия осуждаются доктором Сиддики и ее семьей», — говорится в заявлении.

Ранее два сотрудника правоохранительных органов сообщили CNN, что человек, захвативший заложников в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле, был мотивирован желанием освободить Сиддики.

Аафия Сиддики — пакистанская ученая – когнитивный нейробиолог, которая отбывает 86-летний срок в федеральной тюрьме в Форт-Уэрте. Ее признали виновной в терроризме в Афганистане, краже винтовки у солдата армии США и стрельбе по членам американской группы следователей.

По словам Элбиялли, которая ходатайствовала о том, чтобы ее клиентка была либо помилована, либо ей разрешили отбыть оставшуюся часть наказания в Пакистане, апелляции исчерпаны. Она добавила, что не могла связаться с Сиддики с тех пор, как началась операция по освобождению заложников в Техасе.

Вооруженный мужчина взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. По данным телеканала ABC News, он требует освободить сестру. Адвокат брата Аафии Сиддики Джон Флойд сообщил телеканалу, что его клиент находится в Хьюстоне.

Через некоторое время мужчина отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине его проблем со здоровьем. Затем из синагоги были выпущены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали.

По последним данным полиции, захватчик мертв.