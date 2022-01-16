Прямой эфир
Мир
Около 20 судов пострадали из-за цунами в Японии
Мир
В Великобритании начали расследование мероприятий с Джонсоном на Даунинг-стрит
Мир
Мэр Нью-Йорка усилил патрулирование у религиозных центров из-за событий в Техасе
Армия
Российские миротворцы вылетели из Казахстана в подмосковный аэродром
Общество
Гидрометцентр предупредил о сильном ветре на дальневосточном побережье
Мир
На Украине печатные СМИ перешли на украинский язык
Мир
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу
Общество
Гинцбург заявил о начале испытаний нового препарата от коронавируса
Мир
Федеральный суд Австралии вновь отложил рассмотрение апелляции Джоковича
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы

Адвокат Сиддики опровергла ее причастность к захвату синагоги в Техасе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аафия Сиддики «абсолютно непричастна» к ситуации с заложниками в синагоге Колливилля, заявила ее адвокат Марва Элбиялли CNN в субботу, 15 января.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

«Она не хочет, чтобы какое-либо насилие совершалось против кого-либо, особенно от ее имени. Совершенно точно, это не имеет никакого отношения к доктору Сиддики или ее семье. Я в ужасе от того, что происходит. Ужасно видеть, как ее имя запятнано», — сказала по телефону Элбиялли.

В официальном заявлении от лица Сиддики ее адвокат заявила о решительном осуждении захвата заложников и призыве к захватчику освободить людей и сдаться властям.

«Мы хотим убедиться, что преступник не является братом доктора Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, его действия осуждаются доктором Сиддики и ее семьей», — говорится в заявлении.

Ранее два сотрудника правоохранительных органов сообщили CNN, что человек, захвативший заложников в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле, был мотивирован желанием освободить Сиддики.

Аафия Сиддики — пакистанская ученая – когнитивный нейробиолог, которая отбывает 86-летний срок в федеральной тюрьме в Форт-Уэрте. Ее признали виновной в терроризме в Афганистане, краже винтовки у солдата армии США и стрельбе по членам американской группы следователей.

По словам Элбиялли, которая ходатайствовала о том, чтобы ее клиентка была либо помилована, либо ей разрешили отбыть оставшуюся часть наказания в Пакистане, апелляции исчерпаны. Она добавила, что не могла связаться с Сиддики с тех пор, как началась операция по освобождению заложников в Техасе.

Вооруженный мужчина взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. По данным телеканала ABC News, он требует освободить сестру. Адвокат брата Аафии Сиддики Джон Флойд сообщил телеканалу, что его клиент находится в Хьюстоне.

Через некоторое время мужчина отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине его проблем со здоровьем. Затем из синагоги были выпущены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали.

По последним данным полиции, захватчик мертв.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022