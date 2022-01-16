Подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв

Неизвестный, который удерживал четырех человек в синагоге техасского Колливилля, мертв. Об этом в субботу, 15 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

«Около девяти часов вечера группа спасения заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников, подозреваемый мертв», — сказал начальник полиции Колливилля Майкл Миллер на пресс-конференции.

Причины смерти подозреваемого не приводятся.

Позже власти заявили, что установили личность подозреваемого, но пока не могут обнародовать эти данные, заявил Мэтт ДеСарно, специальный агент ФБР в Далласе.

15 января вооруженный мужчина взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. Он потребовал освободить сестру, которая должна отсидеть еще 86 лет за убийство американского солдата в 2010 году. Как сообщил адвокат брата Аафии Сиддики Джон Флойд, его клиент находится в Хьюстоне.

Мужчина отпустил одного из четырех заложников, предположительно, по причине проблем со здоровьем. Затем из синагоги были выпущены оставшиеся три человека, которые в результате произошедшего не пострадали.