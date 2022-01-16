Заложников в техасской синагоге освободили

Все заложники, которых удерживали в синагоге города Колливилль штата Техас, освобождены и находятся в безопасности. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт в субботу, 15 января.

«Молитвы услышаны», — написал он на своей странице в Twitter.

Перед этим на канале CNN сообщили, что их съемочная команда слышала хлопок и стрельбу со стороны синагоги.

Дополнительно отмечается, что в результате происшествия никто из заложников не пострадал.

15 января вооруженный мужчина взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. Он потребовал освободить сестру, которая должна отсидеть еще 86 лет за убийство американского солдата в 2010 году. Как сообщил адвокат брата Аафии Сиддики Джон Флойд, его клиент находится в Хьюстоне.

Член палаты представителей Бет ван Дёйн, которая представляет штат Техас, сообщила: один из заложников был освобожден из-за проблем со здоровьем.