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Экс-глава НАТО рассказал о возможности мгновенного расширения альянса

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Североатлантический альянс (НАТО) может расшириться в одночасье, когда Финляндия и Швеция станут его членами, заявил в субботу, 15 января, его бывший генсекретарь Андерс Фог Расмуссен в эфире финской телекомпании Yle.

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«Если бы Финляндия и Швеция подали заявки на членство, мы могли бы принять решение об этом в одночасье. Они могут стать членами НАТО уже на следующий день, потому что соответствуют всем необходимым критериям участия в альянсе», — сказал он.

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год и советником президента Украины в 2016—2019 годах, не верит во «вторжение» России на Украину.

«На практике Россия требует права вето на расширение НАТО. Двери НАТО останутся открытыми <...>. Я думаю, если бы произошло «вторжение» России, это спровоцировало бы дискуссию в Финляндии и Швеции относительно будущего НАТО», — добавил он.

5 декабря немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что не верит в войну между Россией и Украиной и рекомендует последней брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО. Финляндия состоит в Евросоюзе, но при этом не является членом Североатлантического альянса.

На этой неделе прошла серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора 14 января выразили готовность провести новые переговоры с Россией. Они подчеркнули приверженность продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

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