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Один человек погиб и еще шестеро пострадали в ДТП под Иркутском

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Две иномарки столкнулись в воскресенье, 16 января, в Боханском районе Иркутской области. По предварительной информации, один человек погиб еще шестеро пострадали. Об этом сообщает портал IrkutskMedia.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Отмечается, что ДТП произошло на 100-м километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. В результате столкновения автомобилей Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado погиб один человек, находившийся в салоне внедорожника. Шесть пострадавших госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, 12 января, два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля ДПС и грузовика в Москве. Сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП без пострадавших с участием «КамАЗа» и «Газели», когда водитель грузовика марки Volvo врезался в патрульный автомобиль.

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