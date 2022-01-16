Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры цунами в Калифорнии

Очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором огромные волны накрывают побережье американского штата Калифорния. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

В некоторых прибрежных районах уже затоплены улицы.

Цунами вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане у берегов Королевства Тонга.

16 января по меньшей мере 210 тыс. японцев получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Японское национальное метеорологическое управление предупредило, что 3-метровое цунами может обрушиться на некоторые из юго-западных островов Японии, а также северо-восточную префектуру Иватэ.

В субботу власти Чили закрыли пляжи во некоторых регионах страны из-за угрозы цунами. Красный уровень тревоги распространяется на прибрежные районы регионов Арика, Паринакота, Тарапака, Атакама, Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос.

В тот же день угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Угрозы населению и территории России нет.

15 января заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что организация следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе и готова оказать помощь, если потребуется.