Гидрометцентр предупредил о сильном ветре на дальневосточном побережье

Сильный ветер набирает силу на побережьях Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил Гидрометцентр России в воскресенье, 16 января.

Желтый уровень опасности объявили в Камчатском крае, в Приморском, Магаданской области и в Чукотском автономном округе, сообщается на сайте метеорологической службы.

Ветер в прибрежных районах Дальнего Востока обещают со скоростью 15-20 м/с.

Также Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Красноярском крае. Там до 19 часов воскресенья ожидается сильный южный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 27 м/с.

Накануне, 15 января, угроза цунами была объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Сообщается, что угрозы населению и территории России нет.