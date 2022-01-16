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Гидрометцентр предупредил о сильном ветре на дальневосточном побережье

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Сильный ветер набирает силу на побережьях Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил Гидрометцентр России в воскресенье, 16 января.

Желтый уровень опасности объявили в Камчатском крае, в Приморском, Магаданской области и в Чукотском автономном округе, сообщается на сайте метеорологической службы.

Ветер в прибрежных районах Дальнего Востока обещают со скоростью 15-20 м/с.

Также Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Красноярском крае. Там до 19 часов воскресенья ожидается сильный южный ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 27 м/с.

Накануне, 15 января, угроза цунами была объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Сообщается, что угрозы населению и территории России нет.

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