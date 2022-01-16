Профессор политологии призвал США прекратить лицемерие в диалоге с РФ

Соединенным Штатам пора перестать лицемерить в диалоге с Россией. Каждая из сторон преследует свои геополитические цели и защищает сферы влияния, считает профессор журналистики и политологии в Городском университете Нью-Йорка Питер Бейнарт.

«Штаты должны перестать лгать самим себе. Чем охотнее администрация [президента США Джо] Байдена признает, что она тоже защищает свои сферы влияния в своем уголке земного шара, тем лучше получится гарантировать, что сфера влияния России не разрушит Украину и не ввергнет Европу в войну», — написал он 13 января в статье для The New York Times.

По словам Бейнарта, администрация президента США Джо Байдена категорически отвергает требование Москвы о гарантиях невступления Украины в НАТО в ответ на деэскалацию ситуации у границ страны. Так, в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен указал, ни одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать, с кем та может кооперироваться. По его словам, сферы влияния пора забыть и отправить на свалку истории.

«Это благородный принцип, просто Штаты его не соблюдают», — заметил автор материала.

Он добавил, что США осуществляют сферу влияния в своем полушарии в течение почти 200 лет, с тех пор как президент Джеймс Монро в своем седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Штаты «должны рассматривать любую попытку» иностранных держав «распространить свою систему на любую часть этого полушария как опасную для нашего мира и безопасности».

«Безусловно, Соединенные Штаты не применяют Доктрину Монро так, как это было в первой половине XX века, когда они регулярно направляли морскую пехоту в Центральную Америку и Карибский бассейн, или во время холодной войны, когда ЦРУ помогало свергать левые правительства. Методы Вашингтона изменились. Теперь он предпочитает использовать экономическое принуждение для наказания правительств, которые вступают в союз с противниками и бросают вызов его региональному господству», — считает журналист и политолог.

Бейнарт напомнил о десятилетнем эмбарго против Кубы. Официальные лица США могут утверждать, что его целью является продвижение демократии.

«Но практически любое другое правительство на Земле, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания», — пишет он.

Такая же ситуация с Мексикой, чья граница с США похожа на близость Украины и России. Она может публично не соглашаться с внешней политикой Вашингтона, но не может вступить в военный союз ни с одним государством-противником Штатов. Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на Рио-Гранде, объяснил журналист.

«Внешняя политика — это не упражнение в абстрактной морали; она включает в себя и решение вопросов власти. А США и их европейским союзникам не хватает сил отказать России в праве голоса в отношении будущего Украины. Они не желают посылать своих сыновей и дочерей воевать там. Косвенно администрация Байдена уже признала это: НАТО не планирует принимать Украину в ближайшее время, потому что это обязало бы США и Европу защищать Украину», — подчеркнул профессор политологии.

По мнению Бейнарта, администрация Байдена не хочет признавать публично, опасаясь деморализовать украинское правительство. Лучшим решением в этой ситуации может быть искусный дипломатический язык, позволяющий Москве утверждать, что она заблокировала вступление Украины в НАТО, а Украине настаивать на том, что она всё еще может присоединиться к альянсу в каком-то отдаленном, теоретическом будущем.

«Сделка, которая негласно признает право вето России на военные союзы Украины, стоит того, чтобы ее реализовать, поскольку на практике Россия уже обладает этим правом. Это намного лучше полномасштабного военного конфликта, который выявил бы рамки приверженности Америки Украине», — отметил автор статьи NYT.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

В января 2022 состоялась серия переговоров о гарантиях безопасности. Они проходили в три этапа. 10 января в Женеве встретились делегации России и США. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. При этом он обратил внимание на то, что РФ ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, Россия готовится к любому развитию событий. Лавров подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал.