Экс-тренер сборной Сербии оценил ситуацию с аннулированием визы Джоковича

Бывший главный тренер сборной Сербии по теннису Богдан Обрадович в воскресенье, 16 января, в интервью «Известиям» оценил ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича как борьбу полярных мнений.

«Мне понравилось больше всего, я не люблю, когда царит всеобщая истерия и когда люди не мыслят критически, мне просто понравилась емкая фраза одного журналиста: прививайся, мальчик», — отметил он.

Обрадович подчеркнул, что делать прививку или нет, это «дело каждого», но, по его словам, есть разница между обычным человеком и «великим, как Новак».

«Я не знаю, будет ли он продолжать гнуть свою линию, но, вероятно, будет. Это не закончится, потому что это борьба — борьба в мире полярных мнений», — указал экс-тренер.

По мнению бывшего наставника сербской сборной, спор о необходимости вакцинации яростный, долгий и бесконечный. Он подчеркнул, что эпизод с Джоковичем не останется в памяти людей как прецедентный. Хорошо, если спортсмена опустят домой живым, заявил Обрадович.

«Всем ясно, что данное дело уже не имеет никакого отношения к спорту, это чистейшая политика. Заметьте, всякий раз, когда в мире происходили изменения, их создавало меньшинство. Это песчинка в море тоталитарной системы, которая сделает все возможное, чтобы сохраниться и укорениться. Как и силы зла, что никогда не сдаются легко. Новак — это чистый свет, за него переживают очень многие. Поддержим Новака!» — заключил он.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда. Джокович несколько дней содержался в иммиграционном изоляторе в Мельбурне после аннулирования его визы. Спортсмена освободили 10 января по решению суда, который счел аннулирование визы необоснованным.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

14 января министр по делами иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу сербского теннисиста, но юристы Джоковича подали апелляцию, ее рассмотрение в Федеральном суде Австралии отложено до 16 января. Спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов. В случае отказа Джоковича могут депортировать, и ему будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.