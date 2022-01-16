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Эксперт объяснил появление гематом при коронавирусе

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Гематомы на теле у пациентов с коронавирусом вызваны прописанными врачами препаратами. Об этом сообщил врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман в воскресенье, 16 января.

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Всё дело в том, что коронавирус может провоцировать нарушения в системе свертывания крови. Тогда пациентам назначают препараты для разжижения крови и предотвращения образования тромбов — антикоагулянты. Они и провоцируют появление подобных синяком.

«Коронавирус, без всякого сомнения, влияет на свертываемость крови, это хорошо известно. Он повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям. И прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал он радио Sputnik.

Гематолог предупреждает: если во время лечения коронавирусной инфекции на теле появились синяки, то нужно срочно сообщить об этом врачу. Тогда специалист еще тщательней изучит свертывающую систему крови, запросит дополнительные анализы и скорректирует свои назначения.

Трахтман также отметил, что беспричинное появление гематом на теле в любом случае нехороший признак, и его нельзя оставлять без внимания.

«Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных. Поэтому, если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту», — заявил он.

29 декабря ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев сообщил, что при тяжелом течении COVID-19 кожа пациентов может начать синеть. По его словам, такое происходит из-за недостатка кислорода в крови и нарушения работы легких.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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