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Песков объяснил настаивание РФ на прямом ответе в вопросе Украины

Пресс-секретарь президента Песков: напряженность на границе с Украиной слишком высока
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Россия настаивает на прямом ответе на свои опасения, касающиеся вопросов границ с Украиной, по причине высокого уровня напряженности. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Мы настаиваем на разрешении ситуации, на решении проблемы. У нас слишком много напряжения на границе. У нас слишком много напряжения в этой части Европы. <...> Это чрезвычайно, чрезвычайно опасно», — сказал официальный представитель Кремля в интервью еженедельному подкасту CNN «Fareed Zakaria GPS», выдержки из которого приводит Twitter издания The Hill.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Посол России в США Анатолий Антонов оценил прошедшие дискуссии как переговоры без существенного результата. Он подчеркнул необходимость дождаться ответов западных коллег на проекты соглашений от России, которая готова к обсуждению встречных предложений. Украинская повестка на переговорной сессии не затрагивалась, центральным вопросом стали двусторонние соглашения РФ — НАТО и США о нерасширении альянса.

7 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

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