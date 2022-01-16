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Пушков назвал потерю населения общей чертой ряда бывших республик СССР

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Потеря населения за счет отъезда его активной части за рубеж — это общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 16 января.

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«В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину же эта участь закономерно постигла после госпереворота 2014 года», — написал сенатор у себя в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал материал «Комсомольской Правды — Молдова», в котором говорится, что к 2025 году в республике молодежь будет составлять всего 5% населения.

27 декабря издание «Страна» сообщило, что с момента распада Советского Союза Украина потеряла 20% населения, оказавшись на четвертом месте среди бывших республик СССР по уровню депопуляции.

28 ноября ООН признала Украину одной из стран-лидеров по вымиранию населения. Так, аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек.

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