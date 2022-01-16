Олимпийский чемпион оценил победу российских биатлонистов в эстафете

Победа российской команды биатлонистов в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге добавляет уверенности и веры в победу на Олимпиаде, считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Мы обыграли боевой французский состав — это удивительно, конечно. Это делает честь нашим ребятам. Порадовало, что Халили и Цветков сегодня стреляли без штрафа — это очень важный момент. Саше и Даниилу над этим компонентом надо еще поработать», — сказал он в беседе со «Спорт-Экспресс» 15 января.

Васильев добавил, что на Олимпиаде необходимо исключить использование дополнительных патронов, а сегодняшняя победа дает уверенность, что российские биатлонисты могут претендовать на медали на Олимпийских играх.

Российская команда биатлонистов 15 января заняла первое место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе победителей — Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Биатлонисты прошли дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняли немцы (+7,0; 2). Третьими стали белорусы (+23,0; 6).

14 января женская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. В эстафете 4х6 участвовали биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Победу одержали спортсменки из Франции, второе место у команды из Швеции.