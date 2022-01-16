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Захвативший синагогу отпустил одного из заложников

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Неизвестный вооруженный мужчина, захвативший синагогу в Коллинвилле (штат Техас), отпустил одного из заложников. Об этом в субботу, 15 января, сообщила местная полиция.

«Один заложник был освобожден невредимым около 17 часов по местному времени. Его отправят к семье сразу же, как это будет возможно. Медицинская помощь ему не понадобилась», — сообщила полиция Колливилла в Twitter.

Член палаты представителей Бет ван Дёйн, которая представляет штат Техас, во время телефонного интервью NBC 5 заявила, что, по ее сведениям, один из заложников, возможно, был освобожден из-за проблемы со здоровьем.

Вооруженный мужчина взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле 15 января. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. По данным телеканала ABC News, он требует освободить сестру, которая должна отсидеть еще 86 лет за убийство американского солдата в 2010 году.

Адвокат брата Аафии Сиддики Джон Флойд сообщил ABC News по телефону, что его клиент находится в Хьюстоне. Эта информация передана правоохранительным органам.

Источники телеканала сообщили, что подозреваемый нес рюкзаки и позднее заявил, что в них находятся взрывчатка. Правда ли это, правоохранители пока не выяснили.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с захватом заложников в Колливилле и ее развитии.

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