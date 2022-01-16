Около 210 тыс. японцев получили предписание об эвакуации из-за цунами

На Тихоокеанское побережье Японии обрушился цунами, вызванный мощным подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов Королевства Тонго. По меньшей мере 210 тыс. японцев в воскресенье, 16 января, получили от местных властей предписание об эвакуации. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Покинуть свои дома вынуждены жители ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы.

В городе Амами наблюдалось цунами высотой 1,2 м. Японское национальное метеорологическое управление предупреждает, что 3-метровое цунами может обрушиться на некоторые из юго-западных островов Японии, а также северо-восточную префектуру Иватэ. По его информации, риск стремительного изменения ситуации может сохраняться в течение ближайших суток. Управление также призвало жителей Тихоокеанского побережья Японии держаться подальше от приморских районов до тех пор, пока не будут сняты предупреждения.

В последний раз предупреждение о цунами было объявлено в Японии в ноябре 2016 года, после землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии.

Ранее, 15 января, угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Угрозы населению и территории России нет.