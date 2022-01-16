Прямой эфир
Мир
Около 210 тыс. японцев получили предписание об эвакуации из-за цунами
Мир
На Украине печатные СМИ перешли на украинский язык
Мир
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу
Мир
ООН объявила о готовности помочь в связи с цунами у островов Тонга
Общество
Гинцбург заявил о начале испытаний нового препарата от коронавируса
Мир
Акция протеста против военного сотрудничества с США прошла в Словакии
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Мир
Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились о координации
Общество
Краснокнижных уток-мандаринок заметили в Москве
Общество
Дед Мороз завершил путешествие на сказочном поезде по городам России

Около 210 тыс. японцев получили предписание об эвакуации из-за цунами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Тихоокеанское побережье Японии обрушился цунами, вызванный мощным подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов Королевства Тонго. По меньшей мере 210 тыс. японцев в воскресенье, 16 января, получили от местных властей предписание об эвакуации. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Покинуть свои дома вынуждены жители ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы.

Волноваться не надо: в России создали систему прогнозирования цунами
Она способна рассчитать момент, когда большая вода обрушится на побережье, и дать людям время для эвакуации

В городе Амами наблюдалось цунами высотой 1,2 м. Японское национальное метеорологическое управление предупреждает, что 3-метровое цунами может обрушиться на некоторые из юго-западных островов Японии, а также северо-восточную префектуру Иватэ. По его информации, риск стремительного изменения ситуации может сохраняться в течение ближайших суток. Управление также призвало жителей Тихоокеанского побережья Японии держаться подальше от приморских районов до тех пор, пока не будут сняты предупреждения.

В последний раз предупреждение о цунами было объявлено в Японии в ноябре 2016 года, после землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии.

Ранее, 15 января, угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Угрозы населению и территории России нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022