В Италии скончался модельер и дизайнер команды Ferrari F1 Нино Черрути

Модельер, дизайнер и предприниматель Нино Черрути умер в больнице города Верчелли, куда его доставили для операции на бедре. Ему был 91 год, пишет 15 января итальянская La Repubblica.

Нино Черрути — потомок семьи текстильных промышленников. Родился 25 сентября 1930 года в городе Биелла. Он был одним из главных персон высокой моды прошлого века. Активно помогал молодым дизайнерам, ставшим впоследствии легендами, подобно Джорджио Армани.

«Смерть предпринимателя и модельера Нино Черрути удручает: ушел гигант итальянского предпринимательства и значительная часть истории. Я всегда буду помнить его с любовью и уважением за его проницательность, компетентность и предусмотрительность, с которыми он делал высокую итальянскую моду, экспортируя наш «Made in Italy» по всему миру», — сказал заместитель министра экономического развития Джилберто Пичетто.

С 1957 года он получил мировое признание с презентацией в Милане своей первой линии одежды Hitman. В 1967 году в Париже открыл свой дом высокой моды Cerruti. Параллельно он с 20 лет управлял семейным бизнесом Lanificio Fratelli Cerruti, основанным в 1881 году его дедом.

Бренд Cerruti был официальным дизайнером команды Ferrari Scuderia автогонок «Формула 1». В 1980-х Черрути тесно сотрудничал с голливудскими звездами: его одежду носили Джек Николсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулия Робертс и Том Хэнкс, пишет BBC. Звезды кино выбирали его наряды, чтобы одеваться на «Оскар» или Каннский фестиваль.

В конце ноября 2021 года умер американский модельер, основатель бренда Off-White Вирджил Абло. Ему был 41 год. Абло в 2018 году стал креативным директором мужской линейки одежды Louis Vuitton. Также он он сотрудничал с брендами Nike и Evian и с японским художником Такаши Мураками.