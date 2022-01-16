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Захвативший заложников в синагоге в Техасе угрожал взрывчаткой

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Мужчина, захвативший в субботу, 15 января, заложников в техасской синагоге, утверждает, что у него при себе взрывчатка. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что подозреваемый нес рюкзаки и позднее заявил, что в них находятся взрывоопасные устройства. Подтвердить эту информация правоохранительные органы пока не могут, но переговоры с преступником ведутся исходя из того, что это информация правдива.

Мужчина утверждает, что он брат осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти еще не подтвердили его личность. По данным телеканала, он требует освободить сестру, которая должна отсидеть еще 86 лет за убийство американского солдата в 2010 году.

О том, что неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе стало известно ранее этим же днем, 15 января. На место прибыл спецназ и переговорщики, жители близлежащих районов были эвакуированы.

В числе заложников находится и раввин. В спецоперации, помимо правоохранителей, задействованы сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США. Скорые и пожарные дежурят вблизи синагоги. О пострадавших не сообщалось.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с захватом заложников в Колливилле и ее развитии.

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