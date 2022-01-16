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«Ъ»: мошенники придумали новую схему обмана через «Госуслуги» с помощью QR-кодов

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Новую схему обмана придумали телефонные мошенники для получения доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Об этом рассказали в Минцифры в субботу, 15 января.

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Злоумышленники представляются по телефону сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Для этого они просят назвать код, присланный в СМС. Благодаря этому коду уже можно войти в аккаунт и узнать личные данные гражданина.

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», — сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов газете «Коммерсантъ».

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский также заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, и тот не пытается первым делом перепроверить информацию.

«Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы», — отметил он.

В свою очередь, Минцифры России, в ответ на появившуюся информацию о новом виде мошенничества, предупредило, что сотрудники портала никогда не звонят гражданам без спроса и не просят их данные, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, QR-код автоматически появляется в подтвержденной учетной записи.

В 2022 году для дополнительной защиты данных граждан Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуг». Эксперты считают введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды.

11 января в московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. С помощью голосовых роботов мошенники обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.

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