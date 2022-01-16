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Власти Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами

В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана у островов Тонга
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Власти Чили закрывают пляжи во некоторых регионах страны из-за угрозы цунами. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в субботу, 15 января.

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Красный уровень тревоги распространяется на прибрежные районы регионов Арика, Паринакота, Тарапака, Атакама, Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос, сообщили на странице управления в Twitter.

Превентивное предупреждение получили также провинции Сан-Фелипе и Лос-Андес, коммуны Кабильдо и Петорка.

В Twitter ведомства также напомнили гражданами о необходимости при цунами покинуть прибрежные территории, пляжи, пристани, бухты, причалы и т. д.

Ранее этим же днем, 15 января, цунами обрушилось на побережье Японии. Приход волн цунами подтвердили в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы. Также угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Угрозы населению и территории России нет.

15 января заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что организация следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе и готова оказать помощь, если потребуется.

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