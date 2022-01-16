Прямой эфир
Общество
Гинцбург заявил о начале испытаний нового препарата от коронавируса
Мир
Акция протеста против военного сотрудничества с США прошла в Словакии
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Мир
Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились о координации
Общество
Краснокнижных уток-мандаринок заметили в Москве
Общество
Дед Мороз завершил путешествие на сказочном поезде по городам России
Мир
В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков
Мир
На побережье Японии обрушилось цунами
Общество
Суд в Москве арестовал восьмерых хакеров группировки REvil
Спорт
Синицина и Кацалапов выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду

Фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избитый олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в субботу, 15 января, в Instagram рассказал о самочувствии после выписки из больницы, поблагодарил за поддержку и поделился поздравлениями с Днем фигурного катания.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

«Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона», — написал спортсмен.

Соловьев также отметил, что травмы, полученные в ходе драки, сказались на речи, но он уверен, что скоро справится с этими последствиями.

32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По словам девушки, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и был в больнице в среднетяжелом состоянии. После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.

Двоих хулигангов задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба фигуранта арестованы.

28 декабря фигуриста выписали из больницы. Ему предстоит курс реабилитации. По словам представителя Соловьева Елены Болотовой, если врачи решат, то роль фигуриста в ледовых шоу будет проще: в его танцах будет меньше сложных трюков, поддержек и прыжков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022