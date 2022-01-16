Фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

Избитый олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в субботу, 15 января, в Instagram рассказал о самочувствии после выписки из больницы, поблагодарил за поддержку и поделился поздравлениями с Днем фигурного катания.

«Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона», — написал спортсмен.

Соловьев также отметил, что травмы, полученные в ходе драки, сказались на речи, но он уверен, что скоро справится с этими последствиями.

32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По словам девушки, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и был в больнице в среднетяжелом состоянии. После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.

Двоих хулигангов задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба фигуранта арестованы.

28 декабря фигуриста выписали из больницы. Ему предстоит курс реабилитации. По словам представителя Соловьева Елены Болотовой, если врачи решат, то роль фигуриста в ледовых шоу будет проще: в его танцах будет меньше сложных трюков, поддержек и прыжков.