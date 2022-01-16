Более 200 кг вещей собрали на акции «Будь осознанным» в Тюмени

В Тюмени подвели итоги акции «Будь осознанным» от молодежных пространств. В рамках мероприятия сто человек отнесли вещи в специальный куб, установленный в мультицентре «Контора пароходства». Пятеро участников акции получили подарочные сертификаты.

С 28 декабря по 10 января любой желающий мог сдать ненужные вещи в хорошем состоянии в куб-контейнер. В частности, принимали одежду и обувь, игрушки, канцелярию, книги, постельное белье и полотенца. Организаторы смогли собрать более 200 кг вещей, которые передали в социальный магазин. Часть из них будет распродана, остальное отправят на переработку, отмечает megatyumen.ru.

Акция проходила в рамках новогоднего проекта «Будь» от молодежных пространств Тюменской области.