Прямой эфир
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Мир
Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились о координации
Общество
Краснокнижных уток-мандаринок заметили в Москве
Общество
Дед Мороз завершил путешествие на сказочном поезде по городам России
Мир
В Казахстане рассказали о нападениях на медучреждения во время беспорядков
Мир
На побережье Японии обрушилось цунами
Общество
Суд в Москве арестовал восьмерых хакеров группировки REvil
Спорт
Синицина и Кацалапов выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду
Спорт
Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира
Общество
В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»

Движение на трассе «Урал» ограничили в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» из-за ухудшения видимости на дорогах ограничили движение для всех видов транспортных средств.

По данным регионального МЧС, ранее введенное временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта снято. С 17:00 на участке с 312-го по 405-й километр — от Новосергиевки до Каргалы — движение закрыто для всех видов транспортных средств. ФКУ Упрдор «Приуралье» настоятельно просит жителей и гостей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния, передает РИА «Оренбуржье».

Как стало известно 14 января, морские волны размыли часть федеральной трассы на острове Сахалин. Из-за разрушения возникла угроза нарушения транспортного сообщения между южной и северной частями острова. Сахалинская область с 12 января находится во власти циклона. В районе села Взморья обрушилась часть дороги Южно-Сахалинск–Оха. Рабочие уже приступили к восстановлению проезжей части.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022