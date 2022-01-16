Движение на трассе «Урал» ограничили в Оренбургской области

В Оренбургской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» из-за ухудшения видимости на дорогах ограничили движение для всех видов транспортных средств.

По данным регионального МЧС, ранее введенное временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта снято. С 17:00 на участке с 312-го по 405-й километр — от Новосергиевки до Каргалы — движение закрыто для всех видов транспортных средств. ФКУ Упрдор «Приуралье» настоятельно просит жителей и гостей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния, передает РИА «Оренбуржье».

Как стало известно 14 января, морские волны размыли часть федеральной трассы на острове Сахалин. Из-за разрушения возникла угроза нарушения транспортного сообщения между южной и северной частями острова. Сахалинская область с 12 января находится во власти циклона. В районе села Взморья обрушилась часть дороги Южно-Сахалинск–Оха. Рабочие уже приступили к восстановлению проезжей части.