Представитель ВОЗ оценила эпидемиологическую ситуацию в России

Коронавирус в будущем не исчезнет и станет эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенного региона, заявила 15 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Чтобы не заблуждаться, надо понимать, что мы еще на пике эпидемии. Коронавирус идет к тому, чтобы стать эндемическим заболеванием. Он не исчезнет. Но мы научились его лечить, защищаться от него. Нам важно сейчас остановить число заражений, иначе не получится прогнозировать возможные новые штаммы. Расслабляться нельзя», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович добавила, что кроме вакцинации важно придерживаться и других защитных мер, среди которых — хорошая маска, которая плотно прилегает к лицу и часто меняется, проветривание закрытых помещений, отсутствие скопления людей в закрытых пространствах. Также важна и личная гигиена — мыть руки, прикрывать нос и рот при кашле и чихании.

«Мы надеемся, что идем куда-то. Давайте поговорим через месяц, куда. Подъем [позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом] идет, и его надо ожидать», — предложила представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V». По ее словам, к февралю могут быть завершены все этапы согласования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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