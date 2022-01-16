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Переработку около 20 т шишек начали в Липецкой области

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В Липецкой области начала работу единственная в регионе шишкосушилка на территории Колодецкого участкового лесничества Усманского лесничества. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» будет переработано около 20 т шишек, это примерно 200 кг семян сосны обыкновенной.

По данным областного управления лесного хозяйства, этого достаточно, чтобы произвести закладку лесных питомников и обеспечить запас на следующий год. В сутки шишкосушилка способна переработать 1800 кг лесосемянного сырья, передает GOROD48.

Напомним, лесхозы Липецкой области к новогодним праздникам заготовили более 35 тыс. сосен. В общей сложности в работах приняли участие девять региональных лесхозов. Праздничные деревья были выращены на новогодних плантациях.

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