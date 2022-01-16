Захвативший заложников в синагоге в Техасе захотел переговорить с сестрой

На прямой трансляции в Twitter службы из захваченной неизвестным синагоги в Колливилле (штат Техас) слышно, как злоумышленник говорит, что «собирается умереть» и хочет пообщаться с сестрой.

В комментариях пользователи просят отпустить хотя бы детей, голоса которых слышны в трансляции.

Как отмечает газета The Dallas Morning News, полиции известно о прямой трансляции, показывающей внутреннюю часть синагоги. В спецоперации, помимо правоохранителей, задействованы сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США.

Недалеко от здания синагоги дежурят несколько карет скорой помощи, пожарные машины и бронированный полицейский грузовик.

Неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе ранее этим же днем, 15 января. На месте работает спецназ, жители близлежащих районов эвакуированы.

В числе заложников находится и раввин. Полиция ведет переговоры со злоумышленником.