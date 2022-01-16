Белый дом сообщил о наблюдении за ситуацией с захватом заложников в Техасе

Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в американском городе Колливилль штата Техас. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации в субботу, 15 января.

По словам сержанта полиции Колливилля Дары Нельсон, ФБР и министерство внутренней безопасности Техаса оказывают посильную помощь полицейским.

По данным правоохранителей, пока никто не пострадал. Личность преступника устанавливается спецслужбами.

15 января полиция Колливилля сообщила, что неизвестный захватил заложников в синагоге. На месте происшествия работает спецназ, жителей близлежащих районов эвакуируют.