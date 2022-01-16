Амбулатории и ФАПы ремонтируют в Володарском районе Астраханской области

В лечебных учреждениях Володарского района Астраханской области проходит капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Обновление ожидается в ФАПах сел Яблонка, Крутое, Костюбе и врачебной амбулатории села Мултаново Володарской районной больницы. Стартовали работы в Тишковской участковой больнице.

Производится замена кровли, оконных блоков, полов и дверей. Идет работа по обновлению систем отопления, сантехнических сооружений, сетей электроснабжения и трубопроводов, передает «Астрахань 24». В конце 2020 года в Володарском районе были открыты новые ФАПы в селах Алексеевка, Блиново, Нововасильево, Новокрасное, Камардан и поселке Трубный. В начале ноября 2021 года в Володарскую РБ поступил новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса ПАЗ.

В Астраханской области в 2021 году на текущий и капитальный ремонт медучреждений направили более 425 млн рублей. Об этом губернатор региона Игорь Бабушкин рассказал 29 декабря. «Практически завершено строительство перинатального центра», — отметил он.

В 2022 году на оснащение центра оборудованием планируется направить свыше 500 млн рублей, добавил Бабушкин. Кроме того, власти ведут переговоры с Минздравом РФ о строительстве хирургического корпуса детской клинической больницы. Прорабатывается вопрос о расширении онкологического диспансера.