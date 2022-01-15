Австрийский политолог прокомментировал газовый кризис в Европе

Австрийский политолог, специалист по Восточной Европе и России Герхард Манготт в субботу, 15 января, в интервью «Известиям» объяснил причины нехватку газа в Европе.

«Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом — газа не хватает. Такая ситуация сложилась в том числе из-за того, что в прошлом году была очень холодная зима, сложные климатические условия на протяжении всего года, при этом в Азии наблюдался сильный экономический рост, из-за которого цены на газ также выросли», — отметил он.

Эксперт указал: многие политики и специалисты ЕС уверены, что решения России также стали одним из факторов, который вызвал газовый кризис. По его словам, в какой-то степени это так, однако, подчеркнул Манготт, Москва выполняет все свои обязательства по газовым контрактам, и Европа поучает весь заказанный в России газ.

«Вот только Россия отказывается осуществлять дополнительные поставки в Европу. Все спрашивают, почему «Газпром» это делает, почему не соглашается на дополнительные поставки. Сейчас цены на газ очень высоки и «Газпром» мог бы получить большую выгоду. Но я думаю, что это было решение правительства России, и оно было продиктовано напряженными отношениями между Россией и ЕС», — пояснил политолог.

В то же время Манготт обратил внимание на то, что «Газпром» не обязан осуществлять дополнительные поставки. Он также напомнил, что из-за усилий Еврокомиссии некоторые европейские страны решили не заключать с российским поставщиком газа долгосрочные контракты. В результате, ЕС частично переиграл сам себя.

«Почему все говорят только о вине России, о том, что она обязана поставлять дополнительные объемы газа? Почему мы не спрашиваем США? Ведь ранее США обязались обеспечить Европу природным газом. При этом американцы говорили, что Европе не нужен «Северный поток — 2». Обещания не были выполнены. Поэтому с политическими претензиями Европа должна обращаться не только на Восток, но и на Запад», — заключил Манготт.

12 января глава МЭА Фатих Бироль сообщил, что Россия могла бы спасти Европу от энергетического кризиса, в связи с чем он выступил с обвинениями в адрес Москвы.

Комментируя его слова, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Матвейчев 15 января заявил, что в энергокризисе в Европе виноваты сами европейцы и американцы, обвинения в адрес «Газпрома» звучат из-за необходимости найти «козла отпущения». Свою негативную роль, по его мнению, сыграло и внедрение в Европе зеленой энергетики. Матвейчев также добавил, что нынешняя «истерика» в Европе лишь ухудшает ситуацию, поскольку из-за общественного мнения и американцев не вводится в строй газопровод «Северный поток – 2», который мог бы дать дополнительный газ и снизить цены.

Ранее в этот день немецкий публицист Кристофер Херстль в комментарии «Известиям» отметил, что «Газпром» поставляет в Европу газа даже больше, чем прописано в контрактах. Он добавил, что претензии в адрес «Газпрома» звучат странно на фоне затягивания европейской и немецкой стороной сертификации СП-2.

9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса: из-за аномально теплой погоды подешевел газ. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года тестировали отметку $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. Эксперты напомнили, что зима еще не закончилась и цены по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне. Однако с запуском «Северного потока – 2» котировки могут вернуться к уровням первой половины 2021 года, говорили специалисты.