Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших за время беспорядков

За время беспорядков в морги Казахстана поступило 225 погибших. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев в субботу, 15 января.

«Среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания правоохранительных органов», — рассказал он на пресс-конференции Генпрокуратуры и министерства здравоохранения, запись доступна на странице Службы центральных коммуникаций в Youtube.

Шалабаев уточнил, что в числе погибших 19 полицейских и военных, но «есть и мирные граждане».

Всего, по его словам, в результате беспорядков пострадали 4 578 человека, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств.

В Казахстане возбуждено 546 уголовных дел, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам и 15 — по убийствам.

Из 225 погибших 175 пациентов умерли в медицинских организациях, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения страны Асель Артакшинова.

По ее словам, врачи Казахстана за последние провели более 500 сложных хирургических операций.

Всего с момента введения ЧП за медицинской помощью обратились 2 677 пострадавших. На сегодняшний день продолжают лечение 265 человек, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 человек.

Артакшинова также рассказала, что в ходе массовых беспорядков было совершено 20 нападений на медицинские учреждения. Так, три клиники Алма-Аты «практически трое суток находились в осадном положении».

15 января министерство внутренних дел Казахстана опубликовало видеозапись нападений радикалов на полицейских во время массовых беспорядков, происходивших в Алма-Ате 4 и 5 января. На кадрах видно, как толпы людей в капюшонах избивают сотрудников правоохранительных органов. Многих из них бьют по голове, некоторые из нападавших наносят удары ногами.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.