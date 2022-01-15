The Economist предупредил о военной катастрофе между США и Китаем

США и Китай находятся в одном шаге от военной катастрофы, если учесть инцидент со столкновением китайского реактивного самолета с американским разведчиком, который произошел почти 20 лет назад, пишет 15 января The Economist.

Издание напомнило об инциденте 1 апреля 2001 года над Южно-Китайским морем, когда истребитель J-8II ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) столкнулся с американским самолетом-разведчиком. Китайский пилот погиб, его самолет развалился на части. Сильно поврежденный американский ЕР-3 с 24 членами экипажа на борту добрался до китайского военного аэродрома на острове Хайнань и приземлился без официального разрешения.

Эта ситуация стала испытанием для бывшего американского президента Джорджа У. Буша, который занимал эту должность менее трех месяцев. Экипаж американского самолета-разведчика был освобожден через 11 дней после того, как посол США в Пекине Джозеф Пруэр направил правительству письмо, где говорилось, что его правительство «очень сожалеет» о смерти китайского пилота. В нем объяснялось, что ЕР-3 совершил аварийную посадку, чтобы спасти экипаж, и США сожалеют о посадке самолета на Хайнань без разрешения. Это письмо было принято властями Китая в качестве официального извинения.

«В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. (...) Несмотря на все требования, чтобы Америка прекратила наблюдательные полеты вблизи Китая, партийные руководители дали понять представителям администрации Буша, что они хотят заключить сделку в интересах более широких двусторонних отношений. Примечательно, что Китай хотел вступить во Всемирную торговую организацию и провести Олимпийские игры 2008 года, а у Америки были рычаги влияния по обоим пунктам», — пишет издание.

Буш в 2001 году передал право разрешения этого кризиса новому госсекретарю Колину Пауэллу, прагматику с харизмой бывшего генерала и председателя Объединенного комитета начальников штабов, способного быстро принимать решения. Влияние Пауэлла оградило американских переговорщиков в Китае от политики Вашингтона. Два десятилетия спустя гораздо более пристрастные конгресс и СМИ в Америке наверняка осудили бы или воспрепятствовали бы любому компромиссу. Особенно такому, который был достигнут администрацией Буша, считает автор материала.

По мнению китайских ученых и аналитиков, сегодня наблюдаются некоторые позитивные изменения. Чжан Туошэнь, бывший военный академик и дипломат, эксперт по управлению кризисными ситуациями в Университете Гранд Вью — аналитическом центре в Пекине, рассказал, что в 2001 году американцы обсуждали возможность уничтожения собственного самолета, чтобы сохранить его секреты, но отказались от этой идеи.

Чжань считает, что современная мощь Китая должна сделать Америку более осторожной. Китай и США по-прежнему принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать столкновений, тем временем китайские пилоты становятся агрессивнее.

«С 2021 года самолеты-разведчики США и союзников зафиксировали несколько опасных сближений с самолетами НОАК, некоторые из которых, как говорят, находились в пределах 100 футов (30 м). Когда поступают жалобы, Китай отвечает так: держитесь подальше. Надвигается катастрофа. Решить эту проблему в следующий раз будет гораздо сложнее», — заключает The Economist.

В начале января директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун назвал несерьезным делом попытки США с помощью спутниковых снимков выяснить, какой у Китая ядерный потенциал. Это относилось к очередной статье о пусковых ядерных шахтах Китая. В конце июня 2021 года американские СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что КНР начала строить более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в западной провинции Ганьсу.