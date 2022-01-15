Пассажирский микроавтобус застрял в метель на дороге в Самарской области

В Самарской области пассажиры маршрутки № 303, которая ехала из села Подстепки в Тольятти, остались мерзнуть посреди дороги в метель. Микроавтобус попал в аварию, не успев доехать до города.

Как рассказывают участники событий в соцсетях, инцидент случился из-за того, что в сильный снегопад водитель практически не видел дороги, передает НИА «Самара». Людям пришлось выйти из машины между остановками, которые находились на большом расстоянии друг от друга. Некоторые ушли пешком или уехали, но были и те, кто остался мерзнуть на месте происшествия. В воскресенье, 16 января, погодные условия могут немного улучшиться.

14 января обильный снегопад заметно ухудшил дорожную обстановку в Астрахани. По данным УМВД по области, на 14:00 было зафиксировано 61 ДТП. В этих авариях никто не пострадал.