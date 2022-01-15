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Британские ученые проанализировали известные методы избавления от похмелья

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Британские ученые во главе с психиатром Эммертом Робертсом из лондонского Королевского колледжа проанализировали, существуют ли подтвержденные наукой эффективные средства от похмелья. Результаты исследования опубликованы в январском выпуске научного журнала Addiction.

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По утверждению экспертов, у большинства из 21-го проанализированного ими исследования имеются существенные недостатки. Где-то в эксперименте участвовали только мужчины, где-то анализировалась только определенная возрастная группа. Так или иначе, во всех работах было слишком мало испытуемых. К тому же каждый метод избавления от алкогольного абстинентного синдрома изучался только одной группой ученых и не проверялся другими, что автоматически ставит все выводы рассмотренных специалистами работ под сомнение.

Проведя собственное исследование, британцы выделили три потенциальных средства от похмелья: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Сам Робертс обратил особое внимание на третье средство. Он подчеркнул, что делать однозначные выводы пока что рано и упомянутый способ следует тщательно изучить в дальнейшем. Научная работа «Эффективность и переносимость противосудорожных препаратов при алкогольном абстинентном синдроме: систематический обзор, метаанализ и оценка доказательств» была впервые опубликована 6 апреля 2021 года.

В итоге Эммерт Робертс пришел к выводу: единственный по-настоящему действенный метод, как избавиться от похмелья, — это не пить. Или сократить употребление алкогольных напитков до минимума.

Также он добавил, что большое количество воды на следующее утро после распития тоже ничем не поможет, избавит разве только от обезвоживания, но головную боль точно не снимет.

1 января стало известно, что облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка. Отмечается, что первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно называют простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.

Ранее в этот день врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в состоянии похмелья необходимо питаться продуктами, полными белков. По его словам, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.

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