Краснокнижных уток-мандаринок заметили в Москве

На территории природно-исторического парка «Останкино» в Москве заметили уток-мандаринок. Об этом 15 января сообщается на сайте столичной мэрии.

«Эти птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Всего в мире насчитывается около 25 тыс. пар уток-мандаринок, 15 тыс. из которых обитает в нашей стране», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного правительства.

Отмечается, что такой вид пернатых обитает в бассейне реки Амур (преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях) и пребывание этих птиц на европейской территории страны — нетипичное явление.

Мандаринка размером вдвое меньше утки-кряквы. Названа редкая птица не в честь новогоднего фрукта, а по аналогии с нарядами китайских вельмож — мандаринов. Они носили яркие одежды, чтобы выделяться в обществе.

10 января в Санкт-Петербурге неподалеку от Ладожского вокзала заметили серых куропаток, внесенных в Красную книгу России. Как сообщил биолог Павел Глазков, эти птицы обычно живут на окраинах полей, на садовых участках и пустырях.