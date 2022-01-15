Премьера фильма об истории региона состоялась в Оренбурге

В оренбургском кинотеатре «Космос» прошла премьера документального фильма «История Оренбуржья». Его автором стал научный сотрудник Музея Черномырдина Денис Платонихин. Фильм создан благодаря гранту Росмолодежи в размере 271 тыс. рублей. На эти средства были приобретены квадрокоптер, видеокамеры, электронный стабилизатор и ноутбук для видеомонтажа.

Киноработа охватывает большой период времени с дней формирования административного устройства в Оренбургском крае до последних дней Советского государства, передает Урал56.Ру. В основу сценария и некоторых текстов лег учебник о региональной истории оренбургских ученых. Члены регионального отделения Русского исторического общества, преподаватели ОГПУ и ОГУ, работники музея имени Виктора Черномырдина оказывали научное сопровождение в работе над этим проектом.

Ранее сообщалось, что из Оренбурга в село Черный Отрог, где открыли музей Виктора Черномырдина, возможно, будет ходить ретро-поезд. Строительство здания длилось 10 лет. В музее представлены несколько выставок, творческие площадки, кабинеты Черномырдина на разных должностях, в том числе и во главе правительства России. Особое место занимает коллекция автомобилей Черномырдина. В здании есть кафе, библиотека, зоны для отдыха, залы для конференций. Использование ретро-поезда для доставки туристов в музей будет обсуждаться с руководством ЮУЖД.