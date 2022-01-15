В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке

Житель украинского Киева выгуливал на поводке голубя. Действие происходило во дворе одной из многоэтажек. Об этом сообщает 24tv.ua.

Прохожие засняли на видео мужчину с необычным питомцем. На кадрах видно, как птица идет вперед, а у хозяина в руках натягивается поводок.

Очевидцы пришли к выводу, что голубь привык к подобным прогулкам, так как в целом он вел себя спокойно.

В мае 2019 года в Сети появилось видео из метро Санкт-Петербурга, где одна из пассажирок проехала в вагоне вместе с уткой на поводке.