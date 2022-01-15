Дед Мороз завершил путешествие на сказочном поезде по городам России

Дед Мороз завершил свое новогоднее путешествие на сказочном поезде по городам России. Об этом 15 января сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Волшебник посетил 36 российских регионов. Поезд прибывал в города утром и стоял там целый день. Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а те, кто приобрел билеты, имели возможность присутствовать на праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться со сказочным персонажем.

Отмечается, что в поезде дети и взрослые также могли купить сувениры, отправить письма, отведать уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

«14 тыс. км, 36 городов России, десятки тысяч счастливых ребят, которые встречали Деда Мороза на вокзалах и привокзальных площадях и посещали передвижную сказочную резиденцию, которая путешествовала по всей стране», — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Пегова, в следующем новогоднем сезоне планируется расширение географии проекта.

«Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом», — сказал он.

Вырученные от продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд «Линия жизни» на лечение тяжелобольных детей.

16 ноября стало известно, что Дед Мороз сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он прошел полный курс вакцинации.