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Сквер основателям города благоустроят в Клинцах

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В Клинцах Брянской области в этом году благоустроят сквер основателям города. Подрядная организация выполнит работы в рамках программы «Формирование современной городской среды». Заключен контракт на сумму более 16,95 млн рублей. Горожане сами определили дизайн-проекты данной территории во время рейтингового голосования.

Срок окончания контракта, заключенного с подрядчиком, 31 августа 2022 года. В ходе работ специалисты отремонтируют подпорную стену и постамент под памятником, вымостят пешеходные зоны тротуарной плиткой, установят лавочки и урны и новое современное освещение. Также запланировано выполнить работы по отводу ливневых вод, информирует NASHBRYANSK.RU.

На территории Брянской области в течение 2022 года намерены благоустроить еще 32 общественных места и 164 двора. По данным властей, на проведение работ предусмотрено почти 326,11 млн рублей. В целом до 2024 года в порядок планируется привести более 1 тыс. придомовых территорий и отремонтировать 223 общественные территории. В 2021-м в регионе благоустроили 138 дворов. Работы прошли в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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