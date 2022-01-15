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Фестиваль патриотической песни проходит в Тамбове

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В Тамбове начался фестиваль патриотической песни, посвященный Году культурного наследия народов России. Он продлится по 28 февраля. В разделенных на три этапа творческих соревнованиях примут участие школьники, студенты и другие граждане в возрасте до 35 лет.

Есть несколько категорий: сольное исполнение, дуэты, трио, квартеты, вокальные группы и вокально-инструментальные ансамбли, а также хоры. Участники будут исполнять песни о Родине, Тамбове и его истории, песни военных лет и песни православной тематики. Также на конкурс могут быть представлены авторские песни и видеоклипы. На итоговом гала-концерте определятся победители фестиваля, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как стало известно в декабре, фестивалю «Мичуринские яблони в цвету», который прошел в мае в Тамбовской области, присудили Гран-при X Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Его отметили в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Врио главы администрации региона Максим Егоров отметил, что эта награда позволит войти в Национальный календарь событий 2022 года.

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