Более 85% жителей Китая прошли полную вакцинацию

В Китае полностью вакцинировано от COVID-19 более 85% жителей. Таким образом, две прививки сделали свыше 1,22 млрд человек в стране, передает телеканал «Известия». Всего, согласно переписи, население КНР более 1,411 млрд. Напомним, в Китае одобрено для массового использования четыре препарата. Вакцинация в стране бесплатна и проводится на добровольной основе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.