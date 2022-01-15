На побережье Японии обрушилось цунами

Цунами обрушилось на побережье Японии. Об этом 15 января сообщает Japan Times.

По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение японского метеорологического управления.

Журналисты отмечают, что приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.

Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что в Японии объявлена угроза цунами высотой до трех м. Отмечалось, что предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара. По данным метеорологического управления, волны высотой до одного м могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии.

Ранее в этот день угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Угрозы населению и территории России нет.