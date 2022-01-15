Внедрение раздельного сбора мусора началось в Благовещенске

Раздельный сбор мусора будут поэтапно вводить в Благовещенске. Три пилотные контейнерные площадки обустроили в разных районах города — в селе Верхнеблаговещенском, на Островского, 12, и Студенческой, 45.

Ограждение выполнено из профильной стальной трубы, за счет чего сама площадка не загромождает пространство двора и при этом предотвращает вынос отходов на прилегающую территорию, пишет asn24.ru. Пластиковые евроконтейнеры более экологичны в эксплуатации, потому что при погрузке в мусоровоз отходы не разлетаются. Всего контейнеров будет 12, из которых четыре — для раздельного накопления. Кроме того, отдельно выделен блок для накопления крупногабаритного мусора, например, мебели, бытовой техники.

Напомним, новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Омске в январе. На закупку контейнеров направили 9,7 млн рублей. По данным мэрии, участки установки будут внесены в территориальную схему обращения с отходами. 147 контейнеров появятся в Ленинском округе, 120 — в Центральном округе, 109 — в Кировском округе, 58 — в Советском округе и 39 — в Октябрьском округе. Контейнеры предназначены для сбора металла, бумаги, стекла и пластика. Сырье необходимо сдавать в переработку в чистом виде.