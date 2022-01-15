Прямой эфир
Общество
В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»
Мир
На побережье Японии обрушилось цунами
Общество
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Спорт
Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира
Мир
На Украине призвали назвать противников вступления страны в НАТО
Спорт
Итальянский ФК «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера
Общество
Путин поручил представить предложения по маршруту до Баренцева моря
Спорт
Синицина и Кацалапов выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду
Общество
Суд в Москве арестовал восьмерых хакеров группировки REvil
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Внедрение раздельного сбора мусора началось в Благовещенске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Раздельный сбор мусора будут поэтапно вводить в Благовещенске. Три пилотные контейнерные площадки обустроили в разных районах города — в селе Верхнеблаговещенском, на Островского, 12, и Студенческой, 45.

Ограждение выполнено из профильной стальной трубы, за счет чего сама площадка не загромождает пространство двора и при этом предотвращает вынос отходов на прилегающую территорию, пишет asn24.ru. Пластиковые евроконтейнеры более экологичны в эксплуатации, потому что при погрузке в мусоровоз отходы не разлетаются. Всего контейнеров будет 12, из которых четыре — для раздельного накопления. Кроме того, отдельно выделен блок для накопления крупногабаритного мусора, например, мебели, бытовой техники.

Напомним, новые контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Омске в январе. На закупку контейнеров направили 9,7 млн рублей. По данным мэрии, участки установки будут внесены в территориальную схему обращения с отходами. 147 контейнеров появятся в Ленинском округе, 120 — в Центральном округе, 109 — в Кировском округе, 58 — в Советском округе и 39 — в Октябрьском округе. Контейнеры предназначены для сбора металла, бумаги, стекла и пластика. Сырье необходимо сдавать в переработку в чистом виде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022