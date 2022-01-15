Синицина и Кацалапов выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов 15 января завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

Спортсменам присудили 217,96 балла: 87,89 балла за ритм-танец, 130,07 — за произвольный танец. На втором месте оказались также россияне Александра Степанова и Иван Букин, набравшие в общей сложности 213,20 балла. Замкнули тройку лидеров итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97 балла).

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