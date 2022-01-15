Экс-глава МИД Украины оценил военную помощь Киеву со стороны США

Дополнительная военная помощь Украине на сумму $200 млн со стороны США пойдет на сферы, которые не решают основные оборонные проблемы Киева. Об этом 11 января заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Многие специалисты в сфере безопасности обращают внимание, что эта помощь хотя и значима, но она предоставляется на сферы, не решающие сугубо военную проблему», — сказал он в эфире телеканала UkrLive.

Экс-глава МИДа признал, что у Украины есть серьезные проблемы с противовоздушной обороной, которые надо решить, но предоставленные американцами средства для этой цели использовать нельзя.

«На наступление авиации нечем отвечать, а на оказание помощи именно в этой сфере пока политического решения нет», — отметил экс-министр.

Грищенко не стал переоценивать предоставляемую помощь.

«Эта помощь важна, она позволяет высвободить ресурсы для того, чтобы больше закупать свою технику, но она ограничена по направлениям и принципиального изменения в парадигме не создает», — подчеркнул он.

Ранее, 12 января, сообщалось, что США в рамках «тайной помощи» Украине на $200 млн собираются передать ей радарную систему и морское оборудование, взятые у Пентагона. Когда именно начнутся поставки, не уточнялось.

До этого, 10 января, журналистка CNN Кайли Этвуд заявила, что администрация США тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере $200 млн. По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года.

8 января в Госдепе США заявили, что американская военная помощь Украине носит оборонительный характер, однако Соединенные Штаты могут увеличить поставки вооружения, если ситуация на границе с Россией осложнится.

За последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила $2,5 млрд.