Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты 15 января заняли первое место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В состав команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Биатлонисты прошли дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняли немцы (+7,0; 2). Третьими стали белорусы (+23,0; 6).

Из результата мужской сборной Норвегии, которая стала седьмой (+2.00,6; 10), судьи вычли две минуты. На первом этапе эстафеты швед Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьельда Андерсена, который из-за этого потерял много времени на рубеже и ушел на два штрафных круга.

16 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут женская и мужская гонки преследования.

Ранее, в январе 2019 года, мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету четыре по 7,5 км на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Оберхофе. Команду представляли Александр Логинов, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.