Прямой эфир
Общество
В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»
Мир
На побережье Японии обрушилось цунами
Общество
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Спорт
Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира
Мир
На Украине призвали назвать противников вступления страны в НАТО
Спорт
Итальянский ФК «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера
Общество
Путин поручил представить предложения по маршруту до Баренцева моря
Спорт
Синицина и Кацалапов выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду
Общество
Суд в Москве арестовал восьмерых хакеров группировки REvil
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Российские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские биатлонисты 15 января заняли первое место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Великолепная шестерка: смогут ли биатлонисты взять максимальную квоту
Чтобы отправить в Пекин максимум спортсменов, нам надо здорово выступить в спринте и мужской эстафете в Рупольдинге

В состав команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Биатлонисты прошли дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняли немцы (+7,0; 2). Третьими стали белорусы (+23,0; 6).

Из результата мужской сборной Норвегии, которая стала седьмой (+2.00,6; 10), судьи вычли две минуты. На первом этапе эстафеты швед Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьельда Андерсена, который из-за этого потерял много времени на рубеже и ушел на два штрафных круга.

16 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут женская и мужская гонки преследования.

Ранее, в январе 2019 года, мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету четыре по 7,5 км на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Оберхофе. Команду представляли Александр Логинов, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022