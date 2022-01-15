Итальянский клуб «Дженоа» может подписать контракт с Алексеем Миранчуком

Российский футболист Алексей Миранчук этой зимой может перейти в «Дженоа». В настоящее время рынок оценивает полузащитника «Аталанты» в €11 млн, передает телеканал «Известия». Однако у 26-летнего игрока с клубом контракт до лета 2024 года. Пока руководство обдумывает переход Миранчука в «Дженоа». Тренер «Аталанты» не хочет отпускать хавбека из-за кадровых проблем.

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