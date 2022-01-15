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На Украине призвали назвать противников вступления страны в НАТО

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Некоторые участники Североатлантического альянса (НАТО) выступают против вступления Украины в организацию, в Киеве хотят знать эти страны. Об этом 12 января заявил в интервью изданию Le Figaro глава офиса президента республики Андрей Ермак.

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«Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию <…>. Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — заявил Ермак.

Он добавил, что решение о принятии страны в военно-политический блок должно быть единогласным. Глава офиса президента пригрозил правительствам стран — участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины в НАТО усилит организацию.

14 января Ермак заявил, что страна полностью готова стать членом НАТО. По его словам, Киев планирует получить конкретные сроки по этому вопросу на будущем саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 января, что Североатлантический альянс еще не установил сроки вступления Украины и Грузии в блок. Он также сообщил, что НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в киберсфере, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном ПО.

Также в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции отметил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Министр подчеркнул, что Москва не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем политическом курсе Украины.

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