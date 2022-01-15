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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через «Госуслуги»

«Ъ»: мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»
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Телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг». Таким образом они пытаются узнать личные данные клиентов. Об этом в субботу, 15 января, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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По его словам, мошенники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации QR-кода пользователя. Таким образом они получают доступ к личному кабинету пользователей «Госуслуг».

Эксперт отметил, что для защиты личных кабинетов на портале стоит использовать двухфакторную аутентификацию.

«Это <…> затруднит вход в личный кабинет». Также, по его словам, стоит отказаться от общения по входящим звонкам и в случае сомнений уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса», —приводит издание «Коммерсант» слова Ульянова.

В разговоре злоумышленники подталкивают собеседника принять импульсивное решение и не перепроверять информацию, отметил директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский.

«Если человек выполнит требования мошенников, то данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы», — уточнил эксперт.

В 2022 году для дополнительной защиты данных граждан Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуг». Эксперты считают введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды.

11 января в московском ГУ МВД России заявили о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. С помощью голосовых роботов мошенники обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.

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