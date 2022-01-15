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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

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Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Каменском районе Ростовской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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«По данным следствия, рано утром 15 января 2022 года в частном домовладении, расположенном в пос. Глубокий Каменского района, после тушения пожара обнаружены тела пяти человек: 45-летнего хозяина домовладения, его 55-летней сожительницы, а также трех их знакомых: мужчины, 1977 года рождения и двух женщины, 1956 и 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Утром 15 января пожар произошел в жилом доме в Воскресенске Московской области. По информации «Известий», в результате пожара погибли два человека.

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