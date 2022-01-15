Итальянский ФК «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера

Руководство итальянского футбольного клуба «Дженоа» уволило украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера. Об этом 15 января сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит тренера и его помощников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении.

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков отметил, что ФК выбрал «не самый лучший момент для увольнения Шевченко».

«Во-первых, в Италии не очень серьезно ценят кубковые матчи, если мы говорим о начальных стадиях. Во-вторых, в матче с «Миланом» команда Андрея играла достойно. По всей видимости, обе стороны поняли, что дальнейшее сотрудничество сторон бесперспективно», — сказал он в беседе со «Спорт-Экспресс».

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября 2021 года. Под его руководством спортсмены провели 11 матчей, где один раз победили и три раза сыграли вничью при семи поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице Серии А.

Контракт тренера был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее, с июля 2016 года по август 2021-го, Шевченко возглавлял сборную Украины. Тогда команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Сборная Украины не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы — 2020, где дошла до четвертьфинала.

5 января 2022 года стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» разорвал контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Причины такого решения не уточняются. Также неизвестно, кто займет этот пост.